Giro 2023 : quels seront les adversaires principaux de Remco Evenepoel sur le Tour d’Italie ?

Derrière la Jumbo-Visma et Roglic, qui pourra notamment compter sur Tobias Foss (9e du Giro en 2021) et Sepp Kuss, une équipe très solide se dégage. La formation Ineos Grenadier. Un collectif qualitatif qui misera sur la force du groupe pour combler l’écart qui le sépare du duo de favoris.

Geraint Thomas, 3e du dernier Tour de France, est annoncé comme leader de l’équipe britannique mais le Gallois ne sera pas la seule arme des Grenadiers sur ce Tour d’Italie. Tao Geoghegan Hart, vainqueur final en 2020, est déjà en grande forme et vient de remporter le Tour des Alpes. Suffisant pour remettre en cause la hiérarchie au sein de l’équipe ? Pas forcément. Les deux hommes seront en tout cas bien entourés puisque Thymen Arensman (6e de la Vuelta) et Pavel Sivakov (9e du Giro 2020) seront également de la partie.

Autre danger pour le duo Evenepoel-Roglic, l’imprévisible Joao Almeida (UAE) Emirates, 15 jours en rose sur les routes italiennes en 2020 et 3e du dernier tour de Catalogne derrière les deux favoris.