Giro 2023 : Primoz Roglic s'inspire de Rocky pour "survivre" dans un Tour d'Italie apocalyptique

Primoz Roglic s'inspire de Rocky, le boxeur interprété par Sylvester Stallone au cinéma, pour "survivre" dans un Tour d'Italie apocalyptique marqué par une météo exécrable, de nombreux cas de Covid-19 et des chutes à foison.

"Dans ce Giro, il s'agit de survivre. Comme disait Rocky : la question n'est pas de savoir à quel point tu peux frapper fort, mais à quel point tu es capable d'encaisser et d'aller quand même de l'avant", a déclaré le Slovène de 33 ans, hilare au départ de la 12e étape jeudi.

"On est toujours là et on continue", a ajouté le leader de l'équipe Jumbo-Visma, actuel deuxième du classement général, à deux secondes du maillot rose Geraint Thomas.

Très détendu et souriant, Roglic était pourtant tombé la veille et souffre d'une profonde entaille à la hanche. "Je suis plus léger de quelques grammes", a-t-il plaisanté. "On verra rapidement comment je me sens sur le vélo, je reste positif et souriant", a-t-il ajouté.

Depuis l'abandon du Belge Remco Evenepoel à cause d'un test positif au Covid-19, Roglic est le principal favori du Giro qui ressemble à un chemin de croix pour le peloton depuis le départ le 6 mai.

Alors qu'on est seulement à mi-course et que les étapes de montagne ne sont qu'à venir, 38 coureurs ont déjà abandonné.

Ce jeudi matin, l'Australien Kaden Groves, malade, et l'Italien Alessandro Covi ont renoncé à leur tour.

Avant le départ de la 12e étape, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes des inondations qui ont frappé l'Émilie-Romagne, dans le nord-est du pays, où au moins neuf personnes ont trouvé la mort.