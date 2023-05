Giro 2023 : Primoz Roglic s’attend "à une belle bagarre" sur la 7e étape, Jumbo-Visma a "un plan"

La septième étape du Giro qui se déroule ce vendredi a le profil parfait pour une première bagarre entre favoris avec 218km et 3900m de dénivelé. Si les 90 premiers kilomètres sont plats, dans les 40 derniers kilomètres de l’étape, il faudra bien chercher pour trouver des zones de replat, avec une arrivée au-dessus des 2000m d’altitude.

Si ce n’est sans doute pas aujourd’hui que le Giro se gagne, les candidats au podium peuvent en tout cas perdre de précieuses secondes en cas de défaillance. Primoz Roglic a en tout cas hâte d’en découdre comme il l’a expliqué dans le communiqué de son équipe Jumbo-Visma : "Je suis prêt. Beaucoup de coureurs vont essayer d’anticiper. Je m’attends à une belle bagarre. J’ai hâte".

Joao Almeida, le leader de l’équipe UAE Team Emirates est, lui aussi, conscient que cette septième étape peut jouer un rôle important : "Ce sera un vrai test pour les coureurs du classement général. C’est une longue ascension vers l’arrivée. Ce n’est pas la montée la plus dure de la course mais ce sera une longue journée avec une arrivée dans le froid avec l’altitude. On verra comment sont les jambes après la chute de l’autre jour mais j’espère que tout ira bien".

"Les coureurs du classement général vont se tester. Ils ne peuvent plus se cacher. Je pense que les cinq derniers kilomètres seront décisifs. Primoz me fait bonne impression, donc nous sommes confiants à propos de cette étape. Il est tombé mercredi mais il a passé une bonne nuit. Nous avons bien passé l’étape animée hier. Nous avons un plan pour ce vendredi", s’enthousiasme de son côté Marc Reef, le directeur sportif de la formation Jumbo-Visma.

Remco Evenepoel devra donc être prêt et avoir récupéré de bonnes jambes après ses deux chutes lors de la cinquième étape car il risque d’y avoir de la bagarre ce vendredi.