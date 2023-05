Giro 2023 : Primoz Roglic doit se passer de Tobias Foss et Robert Gesink, qu’est-ce que ça change pour Jumbo-Visma ?

L’expérience justement, il en est question pour le deuxième changement. Robert Gesink, 36 ans et grimpeur, est remplacé par Jos van Emden, 38 ans et gros rouleur. Ces deux briscards ont du métier plein les poches arrières. Mais, notons tout de même que Robert a roulé 21 grands tours et Jos 14, ça fait tout de même sept de moins.

Ici, le remplacement de Gesink par van Emden est directement conséquent. Jos van Emden ne pourra pas assumer les tâches qui étaient normalement dévolues à Robert Gesink. Avec une dizaine de kilos en plus, impossible pour le grand Jos de grimper aussi bien que le Condor de Varsseveld ! Van Emden sera utilisé pour tirer le peloton et contrôler les échappées. Soit exactement le même rôle que Josef Cerny au sein de la Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel.

En enrôlant Jos van Emden, Jumbo-Visma renforce donc sa structure pour la plaine et les étapes de transition. Il sera accompagné dans sa tâche par Edoardo Affini et si ce n’est pas suffisant, Jan Tratnik et Rohan Dennis pourront aussi filer un coup de main.

Par contre, l’arrivée de van Emden déforce l’équipe Jumbo-Visma dans la montagne. Mais même s’il doit se passer de Gesink, Primoz Roglic n’est pas démuni, loin de là. Avec Sepp Kuss, Koen Bouwman, Michel Hessmann, Rohan Dennis et même Jan Tratnik, le Slovène sera extrêmement bien entouré.

Les absences de Foss et Gesink ont inévitablement contrarié les dirigeants de Jumbo-Visma. L’équipe a été remaniée et légèrement repensée. Mais elle ne semble pas plus faible pour autant.