Giro 2023 : pour Vasseur, Evenepoel est "le numéro 1" sur les chronos et le danger pourrait venir de la montagne

Remco Evenepoel a remporté la première étape du Giro et endossé le maillot rose après une grosse performance. Ses qualités en contre-la-montre étaient connues mais il a encore fait fort et impressionné les suiveurs, dont Cédric Vasseur, au micro de Samuël Grulois : "Félicitations à la Belgique, félicitations à Remco. Je crois qu’hier il a encore fait un numéro exceptionnel. Il nous a tous enchantés sur Liège-Bastogne-Liège il y a deux semaines. Et hier, c’est du très très grand numéro. On voit que Ganna, le spécialiste, est repoussé à 22 secondes. Il n’y a pas de discussion, Remco est dans le match. Maintenant, il faut tenir trois semaines, le Giro est long. Il a gagné la première bataille, il y en a encore 20 qui vont s’écouler. Mais je pense qu’il a annoncé la couleur et psychologiquement, ses adversaires ont quand même dû prendre un coup hier".

Avec deux autres chronos encore au programme, le directeur sportif de Cofidis pense que le champion de Belgique de la discipline va encore pouvoir creuser l’écart dans l’effort individuel : "Je pense qu’il va le refaire et les chronos, ça reste le point fort de Remco. Peut-être que c’est dans la montagne qu’il sera mis en difficulté. On verra. En tout cas, vu ce qu’il a montré hier, il ne peut pas être victime d’une défaillance sur un chrono, c’est vraiment le numéro 1. En plus avec le maillot sur les épaules, on sait que la motivation de l’équipe est encore plus haute. Pour Patrick Lefevere, pour l’équipe Soudal – Quick Step, cette victoire au Giro est hyper importante. Ils sont là pour gagner le Giro et ils ont peut-être le meilleur élément".

S’il avait comme objectif d’aller chercher le maillot rose lors de la première étape, pour Vasseur, le Belge doit tenter de le perdre dans les prochaines étapes : "Il faut laisser partir le maillot. On ne peut pas garder le maillot pendant 21 jours avec la pression médiatique. On sait que Remco canalise toute la pression médiatique. Donc je pense qu’il faut le protéger sur une première partie de Giro. Je n’ai pas de conseil à donner à Patrick, c’est plutôt l’inverse. A sa place je laisserais filer le maillot pour le récupérer un peu plus tard".