Giro 2023 – Pour Gérard Bulens, Jumbo-Visma a commis "une faute tactique" en roulant derrière Almeida, Roglic va devoir réagir

La 16e étape du Giro a livré les premiers enseignements au classement général avec la perte de temps de Primoz Roglic, qui n’a pas semblé au mieux, contrairement à Geraint Thomas et Joao Almeida. L’arrivée au sommet du Monte Bondone a souri au Portugais qui a été le premier à tenter sa chance. Notre consultant Gérard Bulens est revenu sur le final de l’étape au micro d’Arman Mottard : "Pour la première fois les favoris se sont affrontés et il y a eu une différence qui a été faite. Peut-être une faute tactique aussi de Jumbo-Visma qui a fait rouler Kuss derrière Almeida. A titre personnel, j’aurais laissé rouler celui qui était le plus proche au général, c’est-à-dire Thomas. Sepp Kuss qui est monté très vite et qui a fait mal à son équipier. C’est difficile à savoir évidemment. Roglic n’a pas pu réagir à l’attaque de Thomas et les deux adversaires sont partis. Il y a eu un semblant de sprint mais j’avais bien compris qu’en fait Thomas allait laisser la victoire à Almeida puisqu’Almeida avait participé à l’attaque et à faire l’écart".

Désormais, Primoz Roglic se retrouve dans la position du chasseur et non plus du chassé et devra tenter de faire vaciller ses adversaires. Mais pour Gérard Bulens, la question est de savoir s’il aura les jambes pour tenter quelque chose : "L’étape de demain ne donnera rien. Les deux étapes suivantes sont difficiles à comparer à celle-ci. Il faut simplement espérer que Roglic puisse se refaire une santé et des jambes. On sait qu’il a chuté il y a quelques jours. Il n’a peut-être pas récupéré à 100%. Ce n’était pas une déroute non plus. Il est à 29 secondes, il peut peut-être compter sur le contre-la-montre de samedi mais il va devoir reprendre du temps parce que le dernier contre-la-montre dans un grand tour, au Tour de France, lui a déjà joué un très mauvais tour, c’était contre Tadej Pogacar, il ne faudrait pas que ça se reproduise ici".

Si les écarts restent minimes et que le Giro n’est pas encore joué, Geraint Thomas et Joao Almeida ont sans doute tout de même pris un ascendant psychologique sur Primoz Roglic, qui devra trouver les ressources nécessaires pour essayer de renverser le Tour d’Italie.