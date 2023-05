Giro 2023 - Pour Evenepoel, l'objectif est de ne pas perdre de temps : "Pas de stress et tout va bien se passer"

La 7e étape du Giro mènera le peloton vers le Gran Sasso d'Italia avec une arrivée au sommet à plus de 2000m d'altitude. Un défi de taille pour la première véritable étape de montagne. Mais c'est un Remco Evenepoel détendu et serein qui s'est présenté au micro de Samuël Grulois : "2000m c’est déjà un grand test, mais on verra je pense que c’est une étape pour l’échappée aujourd’hui. Si DSM est malin, ils vont laisser partir un bon groupe avec des coureurs qui sont à plus de disons 8 minutes. On verra, pour nous aujourd’hui il n’y a rien à faire, on reste calme, on suit et ne pas perdre de temps, c’est le plus important".

Le champion du monde pourrait toutefois déjà à nouveau troquer son maillot arc-en-ciel pour la tunique rose de leader si Leknessund et Paret-Peintre venaient à perdre du temps : "C’est la vie. Si c’est aujourd’hui, c’est aujourd’hui, si c’est dimanche, c’est dimanche. On connaît le scénario mais c’est à moi de suivre, de ne pas perdre de temps et bien arriver. Il va faire froid donc il faut bien gérer les températures aussi".

Tombé à deux reprises il y a deux jours, Evenepoel ne ressent pas trop de séquelles et est prêt à en découdre : "J’ai fait quelques mètres jusqu’au podium et je n’ai rien senti. Je suis heureux avec les sensations, je pense que c’est moins grave qu’à la Vuelta. Donc pas de stress et je pense que tout va bien se passer aujourd’hui".