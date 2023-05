Giro 2023 : pas de changement au général, Milan presque assuré du cyclamen : les classements après la 17e étape

La 17e étape du Giro 2023 ne devait pas faire d’écarts, elle n’en a pas fait. Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) en a tout de même profité pour se rapprocher du maillot cyclamen.

Sans surprise, il n’y a pas eu de changement au classement général. Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) reste en rose devant Joao Almeida (UAE), meilleur jeune, et Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Sans points à prendre au classement de la montagne, Ben Healy (EF Education-EasyPost) garde donc son maillot bleu.

Dans la course au maillot cyclamen, Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) a frappé un nouveau grand coup en terminant deuxième alors que Derek Gee (Israel – Premier Tech) n’a pas disputé le sprint et que Pascal Ackermann (UAE) n’a pris que la dixième place. Avec trois étapes difficiles et une dernière plate, seul un abandon de l'Italien avant l'arrivée à Rome devrait l'empêcher de ne pas garder ce maillot jusqu'au bout.