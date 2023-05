Giro 2023 : Paret-Peintre remporte la 4e étape, Evenepoel cède le maillot rose à Leknessund

La quatrième étape du Giro s’est offerte à l’échappée et c’est Aurélien Paret-Peintre qui s’est imposé. Le Français a battu Leknessund dans un sprint à deux mais le Norvégien pourra se consoler avec le maillot rose qu’il récupère à Remco Evenepoel. Dans le groupe des favoris, aucun écart n’est à signaler.

Après un nouveau sprint sur la troisième étape, les coureurs abordent les premières pentes ce mardi. Et la bagarre fait rage pour prendre l’échappée.

Le bon coup n’est pas encore parti au sommet du Passo delle Crocelle où Thibaut Pinot prend les points. C’est finalement dans la descente, après plus de 70km que 7 hommes se détachent. On retrouve notamment le Norvégien Leknessund, à 1 : 40 d’Evenepoel au général, ainsi que Barguil.

La collaboration est bonne dans le groupe de tête et les équipiers d’Evenepoel contrôle dans le peloton. L’écart est stabilisé dans un premier temps autour des 4 minutes mais monte jusqu’à 5 minutes 30 à 30km de l’arrivée.

Il est encore de plus de 4 minutes au moment d’aborder la montée du Colle Molella. Dans le groupe de tête, Nicola Conci est le premier à accélérer et prend quelques mètres d’avance mais est repris et déposé par Toms Skujins. Veine tentative puisque le Letton est repris et ils ne sont plus que trois en tête : Paret-Peintre, Ghebreigzabhier et Leknessund. Le Norvégien est le plus fort et fait sauter tout le monde mais le Français revient dans le replat.

Aurélien Paret-Peintre se montre ensuite le plus rapide dans le sprint et remporte la quatrième étape. Andreas Leknessund récupère, lui, la tunique de Remco Evenepoel qui arrive avec le reste des favoris à plus de 2 minutes.