Giro 2023 : Milan remporte la deuxième étape au sprint, Evenepoel conserve le maillot rose

Jonathan Milan s’est imposé au sprint sur la deuxième étape du Giro au terme d’une course très calme. L’Italien a devancé Dekker et Groves. Remco Evenepoel conserve, lui, le maillot rose de leader.

La 2e étape de ce Giro démarre sur un rythme relativement calme. Le peloton laisse rapidement partir un groupe de 4 coureurs : Paul Lapeira (AG2R Citroën), Thomas Champion (Cofidis), Mattia Bais (EOLO-Kometa) et Stefano Gandin (Corratec). Ils sont rejoints plus tard par l’Italien Verre de la formation Arkea.

Ils font un petit bout de chemin à 5 mais Verre laisse filer ses compagnons d’échappée après le premier sprint de la montagne à plus de 100km de l’arrivée. Les équipes de sprinteurs gèrent l’écart et les Soudal – Quick Step ne doivent donc pas trop s’employer.

Ils ne sont ensuite plus que trois lorsque Lapeira se relève. Le trio de tête est repris à 37km de l’arrivée et les équipes de sprinteurs continuent de travailler en tête de peloton.

Aucun bon de sortie n’est donné et l’étape va se jouer au sprint mais certains coureurs rapides ont été gênés par une chute à un peu plus de trois kilomètres de l’arrivée.

Jonathan Milan est le plus costaud et s’impose à San Salvo pour offrir un premier succès à l’Italie sur ce Giro dès la deuxième étape. Le coureur Bahrain Victorious s’impose largement devant David Dekker et Kaden Groves. Le Belge Arne Marit prend la quatrième place.