Giro 2023 : Mark Cavendish, aidé par Thomas, réussit un sprint impérial à l’ombre du Colisée, Primoz Roglic vainqueur officiel

Primoz Roglic est resté loin des problèmes lors de la 21e et dernière étape du Giro 2023 disputée sur 126 km dans les rues de Rome. Le Slovène, formidable vainqueur du contre-la-montre samedi, remporte donc officiellement son 1er Tour d’Italie à 33 ans et 211 jours avec 14 petites secondes d’avance sur Geraint Thomas et 1:15 sur Joao Almeida.

La courte étape du jour, caractérisée par une première partie roulée à un rythme peu soutenu et une accélération du peloton dans le circuit final, s’est sans surprise terminée par un sprint sur la Via dei Fori Imperiali à l’ombre du Colisée. Un dernier emballage qui a été dominé par Mark Cavendish pour la dernière course de sa carrière sur les routes italiennes.

Bien placé dans la dernière ligne droite, le Britannique – qui prendra sa retraite au terme de la saison – a bénéficié notamment de l’aide de son compatriote britannique Geraint Thomas qui l’a bien replacé à l’approche du dernier kilomètre.