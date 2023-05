Giro 2023 : Magnus Cort Nielsen remporte la 10e étape au bout d’une journée dantesque marquée par la pluie et les abandons

Énorme Magnus Cort Nielsen ! Au bout d’une 10e étape étape très difficile, le Danois a réglé au sprint une échappée à trois qui a su résister au retour du peloton. Grâce à ce succès, il a désormais remporté au moins une étape sur les trois Grands Tours. Sixième au général, Aleksandr Vlasov a abandonné.

Pas spécialement attendue au moment de l’annonce du parcours, la 10e étape de ce Giro l’était finalement dans une situation très confuse. Après l’abandon de Remco Evenepoel, d’autres coureurs n’ont pas pris le départ, que ce soit à cause du Covid ou d’autres soucis de santé et la météo s’annonçait très difficile.

Avec 196 kilomètres entre Scandiano et Viareggio, tous les regards étaient tournés vers le Passo delle Radici, long de près de 40 kilomètres sans grands pourcentages. Les températures très basses et la pluie ont rendu les conditions dantesques, à tel point, qu’une grève des coureurs était dans les tuyaux.

Dès le départ, plusieurs coureurs ont tenté leur chance dont Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) et même Tao Geoghegan Hart (INEOS-Grenadiers), pourtant troisième du classement général. Finalement, c’est un groupe de quatre coureurs qui a su prendre une avance confortable avec Magnus Cort Nielsen (EF Education – EasyPost), Derek Gee (Israel – Premier Tech), Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) et Davide Bais (EOLO – Kometa), leader du classement de la montagne.

En grande difficulté pendant les deux premières heures de course, Aleksandr Vlasov (BORA-hangroshe), sixième au classement général, a été contraint d’abandonner, malade. Dans le peloton, c’était panique à bord. Plusieurs gros bras ont été lâchés, certains coureurs ont chuté et d’autres ont abandonné. Dans la confusion générale Bahrain-Victorious a tenté de partir avec trois coureurs, sans succès.

Après une longue période assez illisible, la situation est devenue plus claire : ils n’étaient plus que trois à l’avant puisque Bais ne savait plus suivre. Dans le peloton, les équipes Astana et Trek-Segafredo ont pris les choses en main pour Mark Cavendish et Mads Pedersen. Derrière, Fernando Gaviria et Kaden Groves étaient dans un groupe de lâchés mené par l’équipe UAE qui essayait de limiter la casse pour Jay Vine, victime d’une chute.

À moins de deux kilomètres du but, alors que le peloton avait dû arrêter la chasse, par manque de coureurs pour rouler, Gee a tenté sa chance en solo avant d’être repris par Cort Nielsen. De Marchi a su revenir également, profitant de la mésentente entre eux. Sans surprise, Cort Nielsen a su faire parler sa pointe de vitesse pour s'imposer devant ses compagnons d'échappée. Derrière, Pedersen a réglé le sprint du peloton.

À l'exception de Vine qui a perdu de longues minutes et de Vlasov, contraint d'abandonner, les autres leaders ont su arriver avec le peloton principal.