Giro 2023 : Mads Pedersen s’impose au bout du suspense, journée tranquille pour Evenepoel après ses chutes

Victoire de Mads Pedersen ! Le sprinteur danois a remporté la sixième étape du Giro 2023 au terme d’un emballage final intense alors que les deux échappés ont été repris à 400 mètres de la ligne. Après ses deux chutes de mercredi, Remco Evenepoel a vécu une journée tranquille.

Le jour d’après pour Remco. Au lendemain de ses deux chutes sur l’étape de mercredi, tous les regards étaient tournés vers le champion du monde qui avait plutôt rassuré avant l’étape. Heureusement pour lui, le menu de la sixième étape qui démarrait et finissait à Naples n’était pas dangereux, de quoi lui permettre de se remettre tranquillement.

Assez vite, cinq hommes se sont échappés : Alexandre Delettre (Cofidis), Fancesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Clarke (Israel – Premier Tech), Charlie Quaterman (Team Corratec – Selle Italia) et Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla). Alessandro Verre (Arkéa-Samsic) a également tenté sa chance mais n’a pas réussi à rejoindre le premier groupe et est tout de même resté longtemps seul avant d’abandonner la poursuite.

Dans la première ascension, Mark Cavendish (Astana) n’a pas su suivre le peloton et n’a pas non plus su revenir dans la suite de la course, malgré l’aide de ses coéquipiers. Dans la seconde, Clarke et De Marchi ont lâché leurs compagnons d’échappée et sont donc partis à deux alors que les trois autres fuyards se sont fait reprendre une quinzaine de kilomètres plus tard.

Dans le peloton, la collaboration n’était pas excellente et l’écart a mis beaucoup de temps à baisser, ce qui a donné un vrai espoir aux deux hommes devant. Mises sous pression, plusieurs équipes sont alors venues aux avant-postes pour rouler. À quinze kilomètres de l’arrivée, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a été victime d’un incident mécanique mais ses coéquipiers ont su le ramener rapidement. Dans la foulée, Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) a connu un problème similaire. À dix kilomètres de l’arrivée, De Marchi et Clarke comptaient encore une minute d’avance sur le peloton.

Au bout du suspense, le peloton est rentré à 400 mètres de la ligne et les gros bras ont finalement pu s’expliquer. Après une grosse accélération de Fernando Gaviria (Movistar), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a réussi à le remonter sur les derniers mètres pour inscrire son nom au palmarès. Le Danois en profite pour devenir le 104e coureur à remporter une étape dans les trois Grands Tours. Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) et Pascal Ackermann (UAE) ont complété le podium alors que Gaviria a craqué.

Dans la course au maillot rose, aucun favori n’a gagné ou perdu du temps, Andreas Leknessund (DSM) reste leader devant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) qui a vécu une journée très calme après ses chutes de mercredi.