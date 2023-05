Giro 2023 - Louis Vervaeke très positif après les bonifications prises par Evenepoel : "Roglic va devoir trouver sa stratégie pour le battre"

La pluie n’a pas ébranlé Remco Evenepoel sur le Giro 2023. Lors de la troisième étape, tout s’est bien passé, le maillot rose a même récupéré des bonifications : une sur Primoz Roglic et trois sur les autres favoris. Après l’étape, Louis Vervaeke, son coéquipier, en a parlé au micro de Samuël Grulois.

"On a toujours bien été autour de Remco pour le protéger, a expliqué le coureur de Soudal Quick-Step. Dans les descentes techniques, on a voulu prendre la tête et s’assurer de la vitesse pour ne pas prendre de risque. On a bien réussi et on prend les bonifications donc c’est une journée très réussie."

Dans son duel à distance avec Primoz Roglic, Evenepoel a surtout pris un ascendant psychologique selon son coéquipier. "Ce n’est qu’une seconde de prise sur Roglic mais, plus que cela, il va réaliser qu’il n’est pas forcément plus rapide que lui dans les sprints donc il va devoir travailler sur des stratégies pour le battre. Le sprint entre favoris en montée mardi pourrait mieux lui convenir. En tout cas, Remco montre qu’il est très fort sur tous les terrains."