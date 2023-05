Giro 2023 – Lodewyck : objectif rempli sur la 7e étape, "la position est hyper importante" sur la 8e étape

Remco Evenepoel a passé une journée relativement tranquille sur la 7e étape. La potentielle première bagarre entre favoris sur la première arrivée au sommet n’a pas eu lieu. Klaas Lodewyck, directeur sportif de la formation Soudal-Quick Step était satisfait du déroulement de la journée comme il l’a expliqué au micro de Samuël Grulois : "C’était bon hier. On a bien passé la journée. C’était notre objectif d’arriver sans perdre de temps".

S’il n’y a pas eu de grosse manœuvre, Evenepoel a accéléré à 200m de la ligne. Pour le champion du monde, c’était inutile de faire plus mais pour ses adversaires, c’est une occasion de moins pour essayer de reprendre du temps. Mais pour Lodewyck, les conditions n’étaient pas réunies pour tenter quelque chose : "Avec le vent c’était presque impossible. C’était juste pour être sûr et pourquoi pas prendre une ou deux secondes".

Ce samedi, la 8e étape n’arrive pas au sommet, mais la petite bosse placée à 5km de l’arrivée pourrait voir quelques tentatives : "Aujourd’hui c’est encore une journée compliquée, surtout le final avec la pluie donc on doit être super concentré. Ce soir, on pourra regarder le contre-la-montre. La position est hyper importante aujourd’hui".

Vendredi, la météo a été particulière puisque l’étape arrivait à plus de 2000m d’altitude et les températures étaient donc plus fraîches qu’aujourd’hui ou que la veille. Le corps doit donc s’adapter et il faut pouvoir gérer les variations de températures : "Ce n’est pas facile mais dans le Giro c’est souvent le cas. Mais c’est pareil pour tout le monde. Mais on a de bonnes vestes de pluie, etc donc on peut anticiper".