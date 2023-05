Giro 2023 : les enseignements du duel entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic au Tour de Catalogne

Sur papier, la 106e édition du Giro tend à proposer un duel pour le maillot rose entre deux coureurs : Primoz Roglic et Remco Evenepoel. La liste des prétendants est évidemment plus étoffée avec les Aleksandr Vlasov, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, João Almeida, Jay Vine ou Giulio Ciccone, mais Primoz et Remco sont, de loin, les deux grands favoris. Notamment suite à leur duel à couteaux tirés, en mars dernier, sur le Tour de Catalogne. En amorce du Tour d’Italie, on revient sur cette course à étapes espagnole et on en tire les enseignements.

Quand débute le Tour de Catalogne le 20 mars, le rendez-vous a tout d’une préparation, et d’une répétition, avant le Giro. Sur la liste des partants, on retrouve en effet plusieurs acteurs du prochain Tour d’Italie (Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Geraint Thomas, João Almeida ou encore Giulio Ciccone). "Nous battre contre les meilleurs, cela va permettre de nous situer en vue du Giro. C’est un grand test pour mon équipe, mais pas nécessairement pour moi personnellement, car ce n’est pas nécessaire de gagner. C’est plus pour l’équipe, pour voir comment nous sommes et comment on travaille en équipe. C’est bien de me tester, mais s’il y a un mauvais résultat cette semaine, je ne vais pas paniquer pour le Giro car il y a encore du temps", déclare Remco à quelques heures du départ.