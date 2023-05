Giro 2023 : Les classements après la 7e étape, Remco 4e de l’étape, pas de changement au général

Retrouvez tous les classements après cette 7e étape du Giro 2023, une étape longue de 218km entre Capua et l’ascension de Campo Imperatore. Une montée interminable qui n’a pourtant pas fait d’écart chez les hommes du général, très passifs tout au long de la course.

Ce sont donc les échappés Davide Bais, Karel Vacek et Simone Petilli qui se sont disputé la victoire et ont franchi l’arrivée dans cet ordre. Trois minutes et 10 secondes plus tard, Remco Evenepoel a sprinté en tête d’un peloton bien fourni pour devancer Primoz Roglic et Thibaut Pinot, sans créer le moindre écart.

Le maillot rose Andreas Leknessund a semblé souffrir dans les derniers hectomètres mais est resté accroché au peloton des favoris et a conservé son maillot rose de leader avec 28 secondes d’avance sur Evenepoel.

Au classement du maillot bleu de meilleur grimpeur, Thibaut Pinot a abandonné sa tunique pour la céder à Bais qui a fait le plein de points sur les ascensions du jour.