Giro 2023 : les classements après la 2e étape, Milan s’empare du cyclamen, Evenepoel toujours en rose

Jonathan Milan a remporté au sprint la deuxième étape du Giro et grâce à cette victoire, l’Italien s’empare du maillot cyclamen de meilleur sprinteur.

Le maillot du meilleur grimpeur change également d’épaules, après le fiasco de la veille. Geoghegan Hart doit laisser sa tunique bleue au Français Lapeira qui a remporté les deux sprints de la montagne du jour.

Au niveau du classement général, Remco Evenepoel conserve son maillot rose, mais il y a du changement dans le top 10. La chute intervenue à un peu plus de 3km de l’arrivée a sans doute gêné quelques coureurs et c’est un groupe d’une quarantaine d’hommes qui a franchi la ligne en même temps que le vainqueur.

Derrière, certains ont perdu du temps et la principale victime est l’équipe Ineos Grenadiers dont les leaders perdent du temps, à l’exception de Geraint Thomas. Tao Geoghegan Hart perd une petite vingtaine de secondes et glisse de la 4e à la 8e place. Du côté d’UAE, si Almeida ne perd pas de temps, McNulty et Vine perdent quelques secondes et sont désormais 9e et 10e.