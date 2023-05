Giro 2023 – les classements après la 1e étape : le rose, le blanc et le cyclamen pour Evenepoel, McNulty meilleur grimpeur

Remco Evenepoel a assommé le Giro dès la première étape en remportant le contre-la-montre avec plus de 20 secondes d’avance sur son plus proche adversaire, Filippo Ganna. Joao Almeida complète le podium de ce chrono à 29 secondes.

Au classement général, le champion de Belgique du contre-la-montre a déjà fait le trou avec les autres candidats au classement général. Primoz Roglic a déjà perdu 43 secondes et pointe au sixième rang.

Joao Almeida est donc le mieux classé des candidats à la victoire finale, à 29 secondes, et a limité la casse, tout comme Tao Geoghegan Hart qui ne perd que 40 secondes sur le Belge. Thomas et Vlasov ont, eux, déjà concédé 55 secondes alors qu’ils sont déjà nombreux à pointer au-delà de la minute. Sivakov (1 : 18), Arensman (1 : 31), Haig (1 : 36), Pinot (1 : 43) et Carthy (1 : 56) sont déjà dos au mur.

La deuxième étape mènera les coureurs de Teramo à San Salvo et on devrait assister à un sprint après les 202km de course. Remco Evenepoel devrait donc conserver son maillot rose de leader.