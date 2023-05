La troisième semaine de ce Giro a débuté par une première bagarre entre favoris et les premiers enseignements. Primoz Roglic a montré des signes de faiblesse et laisse filer 31 secondes avec les bonifications à Geraint Thomas et 27 secondes à Joao Almeida. Le Britannique et le Portugais sont les deux grands vainqueurs de cette 16e étape et occupent les deux premières places du général.

Au classement de la montagne, il y a également du changement puisque Ben Healy, présent dans l’échappée, s’empare de la tête du classement après avoir pris 40 points sur l’étape du jour.

Jonathan Milan a, lui, consolidé son maillot de leader du classement par points et portera encore la tunique cyclamen sur la 17e étape.

Joao Almeida est plus que jamais le meilleur jeune de ce Tour d’Italie et continuera de porter le maillot blanc.