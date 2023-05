Retrouvez ci-dessous les classement de la 15e étape du Giro 2023, longue de 195 km entre Seregno et Bergame. Un 'mini Tour de Lombardie' remporté par l'Américain Brandon McNulty devant l'Irlandais Ben Healy et l'Italien Marco Frigo.

Au général, Bruno Armirail a cédé 33 secondes à ses poursuivants, plutôt frileux ce dimanche, pour conserver sa tunique rose de leader avec 1:08 sur Geraint Thomas et 1:10 sur Primoz Roglic. Bien en jambes, Ilan Van Wilder est resté avec les meilleurs ce dimanche alors que Lennard Kämna, 7e du général, a concédé deux petites secondes.

Au classement de la montagne, le Colombien Einer Rubio a emmagasiné 48 points et s'installe à la 2e place derrière l'Italien Davide Bais et juste devant Thibaut Pinot alors que Ben Healy reste aussi en course pour ce maillot bleu.

Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) n’a pas été inquiété et reste leader du classement par points alors que Joao Almeida est toujours le meilleur jeune de ce Giro.-