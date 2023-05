Giro 2023 : Leknessund reste en rose, Pinot conforte son maillot bleu, les classements après la 5e étape

Quelle drôle de journée ! Alors que le scénario de cette étape, dédiée aux sprinteurs ou aux puncheurs, semblait écrit depuis belle lurette, la pluie et la nervosité grandissante du peloton ont bousculé les cartes et poussé une palanquée de coureurs à la faute.

Parmi les principales victimes, Remco Evenepoel. Tombé en tout début d'étape avec son coéquipier Davide Ballerini, le champion du monde a encore lourdement gouté au bitûme en fin d'étape, pris dans une énorme chute collective. Arrivé avec plus de quatre minutes de retard sur la tête de course, il est finalement crédité du même temps que le vainqueur, Kaden Groves, et reste donc 2e au général.

De son côté, Andreas Leknessund, retardé par une autre chute dans un virage quelques kilomètres plus tôt, garde son maillot rose malgré une fin d'étape complètement décousue et chaotique.

Thibaut Pinot, lui, profite de son escapade en tête de course en début d'étape pour conforter son maillot bleu de meilleur grimpeur.