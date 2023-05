Giro 2023 : le profil de la 8e étape, trois ascensions et une dernière ligne droite en légère montée

Une semaine après le départ de Fossacesia Marina et la démonstration de Remco Evenepoel lors du chrono inaugural, les coureurs vont s’élancer pour la 8e étape de ce Giro 2023. Au programme, 207km entre Terni et Fossombrone sur un parcours accidenté qui compte trois ascensions, dont une de deuxième catégorie.

Les 150 premiers kilomètres de l’étape sont relativement plats et serviront surtout de terrain d’approche à la ville d’arrivée. La montée de Cappucini sera abordée à deux reprises par les coureurs, dont la dernière à 6km de la ligne. Une pente courte mais avec de gros pourcentages. 2,8km sur une route en épingle à cheveux avec des pentes régulièrement supérieures à 12%. On retrouve même des points à 19% à mi-ascension.

L’ascension la plus longue est celle de Monte delle Cesena dont le sommet est situé à un peu plus de 20km de l’arrivée. Plus longue que Cappucini, elle présente un pourcentage moyen plus bas avec 6,5% en moyenne mais avec ses 7,8km de long et des passages à 18% dans sa première partie, la montée peut permettre de créer des écarts malgré le léger replat en milieu d'ascension.

Après la dernière montée, les coureurs fileront vers Fossombrone avec une descente de 4km avant d’aborder la dernière ligne droite, longue de 700m qui est en légère montée.