Giro 2023 : le profil de la 7e étape, 45 km de montée sur la fin, un finish enneigé à 2130 mètres d’altitude

La septième étape du Tour d’Italie 2023 est l’une des plus longues : 218 kilomètres, avec 3900 mètres de dénivelé au total ! Elle démarre dans la commune de Capua (Capoue) et la ligne d’arrivée se situe au Campo Imperatore, au pied du massif Gran Sasso d’Italia. L’étape traverse trois régions de l’Italie : la Campanie au départ, la Molise en cours de route, et les Abruzzes à l’arrivée.

Les 90 premiers kilomètres sont rapides et parcourent la province d’Isernia. C’est une large chaussée avec un bon bitume et quelques tunnels bien éclairés. Cette route emmène les cyclistes du niveau de la mer au départ, à 797 mètres d’altitude au kilomètre 90, dans la commune de Castel di Sangro, dans les Abruzzes. L’étape parcoure les Abruzzes à partir de là.

Les coureurs se frotteront ensuite à la montée de catégorie 2 de Roccaraso. A 797 mètres au kilomètre 90, la pente se termine 10,5 kilomètres plus loin à 1254 mètres ! S’en suit une longue descente en direction de Sulmona, jusqu’à à la commune de Popoli au kilomètre 150.

Passé la commune de Bussi sul Tirino, la septième étape du GIRO 2023 entamera la montée finale d’environ 45 kilomètres, avec de légers décrochages. La montée est divisée en deux parties : d’abord de catégorie 2, ensuite de catégorie 1.

La première débute à 382 mètres d’altitude au kilomètre 171,1 et termine à 1190 mètres au kilomètres 185,8, dans la commune de Calascio. Là, la course monte 479 mètres supplémentaires sur 22,5 kilomètres. La deuxième partie commence. Plus courte et plus raide, elle va de 1669 mètres au kilomètre 208,3, jusqu’à 2130 mètres à l’arrivée au Campo Imperatore, au kilomètre 218.