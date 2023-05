Giro 2023 : le profil de la 6e étape, des courbes et du relief au programme de la journée

Une sixième étape du Giro 2023, plus courte, mais pas simple pour autant attend nos coureurs ce jeudi.

La ville de Naples, ayant vu Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) vainqueur d’étape l’an dernier, se transformera en amphithéâtre pour le départ et l’arrivée de cette sixième étape du Giro. Vésuve, centre-ville historique et front de mer seront en toile de fond d’une étape qui s’annonce vallonnée et sinueuse.

Doté de nombreux virages tout au long de l’étape, le parcours verra sa difficulté s’accroître dans les alentours du 39e kilomètre avec une côte de deuxième catégorie à hauteur du Valico di Chiunzi. Longue de 8,3 km à 6,3 (max 10%), l’ascension devrait être un bon échauffement pour l’étape du lendemain qui, nettement plus longue (218 km contre 162 km à l’étape 6), sera également la première en haute montagne dans cette édition du Giro.

La Valico di Chiunzi sera la principale ascension du parcours, la suite s’annonce moins sinueuse malgré la légère montée sur une route pavée à 3 km de l’arrivée. Celle-ci sera suivie de quelques virages avant de terminer sur 2 km plus calmes et une dernière ligne droite de 900 m qui, sur un tarmac de 9 m de large, devrait permettre aux sprinteurs d’offrir un beau spectacle pour le final de cette étape en terre napolitaine.