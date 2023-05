Giro 2023 : le profil de la 3e étape, attention aux pièges, les puncheurs à la fête ?

La troisième étape du Giro offrira un profil parfait aux puncheurs du peloton qui devraient se battre pour la victoire d’étape.

Après un chrono et un sprint, le peloton du Tour d’Italie devra se farcir un autre profil. Comme la veille, les dénivelés sont assez faibles mais l’arrivée propose un scénario bien différent.

Si la première très grosse partie (170 km) n’offrira aucune difficulté aux coureurs, la suite devrait être bien plus passionnante avec une double ascension. La première vers le Valico dei Laghi di Monticchio sera la première côte de troisième catégorie de ce Giro. Avec ses 6,3 km à 6,4 (max 10%), elle devrait faire mal à certains. D’autant que les difficultés ne s’arrêteront pas là. Après quatre kilomètres en légère descente, le peloton devra se farcir la Valico La Croce (2,6 km à 7,6%), classée en quatrième catégorie.

Les derniers kilomètres ne seront pas spécialement réguliers. À deux kilomètres du but, le peloton devra grimper à 3,2% durant presque un kilomètre avant une courte et légère descente et un peu de plat. À moins d’une surprise, il devrait tout de même être plutôt groupé pour l’emballage final : 350 mètres à 5%. Un final taillé pour les puncheurs qui pourrait aussi donner à certains favoris pour grignoter quelques secondes.