Giro 2023 – Le plan de la Jumbo-Visma était clair : "On voulait rendre la course difficile et attaquer dans la dernière montée"

Primoz Roglic a fait forte impression et a récupéré 14 secondes à Remco Evenepoel en attaquant dans la dernière montée de la 8e étape. Marc Reef, le directeur sportif de la formation Jumbo-Visma était ravi de la prestation de son leader. "C’est bien qu’on ait pris du temps, c’était l’objectif, sur Evenepoel mais aussi sur les autres. Je pense que les derniers jours on ne savait pas vraiment comment tout le monde était. C’était quelque chose qu’on voulait tester. Primoz était confiant, on était confiant. On avait un bon plan avec toute l’équipe", a-t-il expliqué au micro de Samuël Grulois.

Après l’attentisme de la veille, l’heure était à l’offensive pour la formation néerlandaise : "On voulait rendre la course difficile et attaquer dans la dernière montée. Il faut évidemment attendre de voir comment les jambes répondent mais il a montré que la forme était vraiment bonne et on est impatient de ce qui arrive".

La montée d’I Cappuccini semblait taillée pour le Slovène et il a réussi à en profiter : "Pour attaquer en général, pas seulement Evenepoel. C’était la montée parfaite. Elle convenait à Primoz. Il l’avait montré en 2019 sur Tirreno. Il avait terminé deuxième mais il était un des plus forts dans la montée. Il a pris cette confiance avec lui pour attaquer".

Si la préparation ne s’est pas passée comme prévu pour les Jumbo-Visma, ils ont su s’adapter avec les forces en présence : "Nous sommes prêts. On a fait une bonne préparation avec l’équipe. On a eu quelques contretemps juste avant le Giro avec deux tests positifs de coureurs qui auraient dû faire le Giro. Un jour avant le départ, Tratnik s’est cassé le genou. On a dû rappeler un autre gars. Ils sont de mieux en mieux chaque jour et on a montré aujourd’hui qu’on était prêt pour les deux prochaines semaines".

Ce dimanche, Roglic devra limiter les dégâts sur le contre-la-montre, lui qui avait concédé 43 secondes à Evenepoel lors du chrono inaugural : "C’est difficile à dire. On verra à l’arrivée. On ne regarde pas aux écarts, on n’essaye pas de battre quelqu’un, on se concentre sur Primoz, qu’il puisse faire la meilleure performance possible. Et c’est tout".