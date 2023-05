Giro 2023 : "Le peloton ne sera pas gros à l’arrivée à Rome" selon le médecin de Soudal Quick-Step

Après l’abandon de Remco Evenepoel, positif au coronavirus, et celui d’autres coureurs, Toon Cruyt, le docteur de l’équipe Soudal Quick-Step a évoqué la situation au micro de Samuel Grulois.

Après l’abandon de Remco Evenepoel, le médecin de l’équipe Soudal Quick-Step a évoqué l’état du champion du monde. "Il est rentré en Belgique. Il a fait un autre test et il était positif, a-t-il avancé. Je n’ai jamais eu de doutes concernant notre décision. Déjà la veille du contre-la-montre, il avait les yeux gonflés alors qu’il est frais habituellement. Il avait l’air fatigué samedi, le test a tout expliqué."

L’équipe aurait-elle pu l’éviter en prenant plus de précautions ? Le docteur balaie cette possibilité et exprime n’avoir "aucun regret". "Ce n’est pas possible d’exclure tous les risques, on ne peut pas lutter contre quelque chose contre qui on ne peut pas gagner. Faire un test tous les deux jours n’aurait rien changé et mettre tout le temps un masque change aussi l’ambiance dans l’équipe", a-t-il développé.

Alors qu’une dizaine de coureurs a mis un pied à terre depuis la fin du contre-la-montre dimanche, le médecin prévoit une avalanche d’abandons prochainement. "Pour les coureurs qui ont une infection virale, que ce soit le covid ou pas, ils ne vont pas récupérer à cause de la météo. Dans quelques jours, on aura beaucoup de coureurs qui abandonneront. On n’aura pas un gros peloton à Rome", a-t-il expliqué.