Giro 2023 : le palmarès du Tour d’Italie, Evenepoel pour imiter Merckx, Pollentier et De Muynck ?

La 106e édition du Tour d’Italie s’élancera de Fossacesia le 6 mai et Remco Evenepoel entamera sa course au maillot rose par un contre-la-montre de 19,6km. Avec un parcours taillé pour lui, avec trois contre-la-montre, le champion du monde a une carte à jouer et peut se montrer ambitieux.

Après sa victoire à la Vuelta l’année dernière, il pourrait devenir le quatrième Belge à remporter le Giro après Eddy Merckx à cinq reprises (1968, 1970, 1972, 1973, 1974), Michel Pollentier en 1977 et Johan De Muynck en 1978. Il pourrait également réaliser le 16e podium belge sur la course italienne (sept victoires, six deuxièmes places et trois troisièmes places).

Le dernier podium datant de 2012 lorsque Thomas De Gendt avait terminé troisième d’un Giro remporté par le Canadien Ryder Hesjedal. Eddy Merckx détient, lui, le record de jours passés avec le maillot rose sur le dos avec 76 jours.