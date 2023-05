Giro 2023 – le médecin de Remco Evenepoel rassure : "Il a passé une bonne nuit, je pense que ça ira"

Comment allait se passer la nuit de Remco Evenepoel ? C’est la grande question que tous ses fans se posaient. Au lendemain des deux chutes du champion du monde, le médecin de l’équipe, Toon Cruyt, a évoqué l’état du coureur.

"Il a eu une bonne nuit de dix heures et ne se sentait pas mal ce matin. Il a encore un peu mal au dos. On verra sur le vélo mais je pense que ça va aller, a-t-il commencé à dire. Toute l’équipe a eu du travail mais l’a bien fait comme d’habitude. Si tout se passe bien aujourd’hui, je pense qu’on ne parlera plus de cela dans deux jours. Le mental de Remco ? Cela va toujours."

Voilà des nouvelles rassurantes à l’aube de la sixième étape qui ne présente pas de difficulté majeure. Le principal intéressé s’est également montré positif.