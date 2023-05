Giro 2023 : Le Covid-19 revient hanter le peloton

À deux jours du départ du Tour d’Italie, le Covid-19 revient hanter le peloton avec plusieurs coureurs testés positifs et contraints de déclarer forfait, notamment au sein de l’équipe de Primoz Roglic, l’un des deux grands favoris du Giro, particulièrement touchée.

Jeudi, la formation Jumbo-Visma a annoncé un troisième cas positif avec Jos van Emden. Le Néerlandais avait été l’un des deux coureurs avec Rohan Dennis à avoir été rappelé la veille seulement pour pallier l’absence de Robert Gesink et Tobias Foss, déjà touchés par le virus.

Il sera remplacé à son tour par Sam Oomen, mais c’est un nouveau coup dur pour Roglic, privé de plusieurs de ses lieutenants et qui n’aborde pas le Giro dans les meilleures conditions.

"Ce n’est évidemment pas idéal. Mais on va faire avec et on va trouver des solutions", a commenté le leader slovène, très attendu sur les routes italiennes, tout comme le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

"On va faire le maximum pour rester en bonne santé et aller au bout de ces trois semaines. Il faut une part de chance aussi", a-t-il ajouté.