Giro 2023 : "Le collectif INEOS est effrayant" pour Jumbo-Visma

Le Covid est de retour sur le Giro 2023. En plus de Remco Evenepoel, plusieurs autres coureurs ont dû également abandonner à cause d’un contrôle positif. Addy Engels, directeur sportif de Jumbo-Visma, a évoqué la situation actuelle.

Par rapport à d’autres formations, Jumbo-Visma fait partie de celles qui prennent le plus de précautions. "Je ne veux pas être le gars qui se réveille un matin, est malade et positif avant de réaliser que j’étais dans le bus ou dans la voiture avec un coureur sans masque. C’est juste de la précaution. Pour nous, on essaie de faire ce qu’on peut mais il faut aussi un peu de chance", a évoqué Engels sur le sujet.

Concernant la course au maillot rose sans Remco Evenepoel, le manager reste très prudent. "La course sera différente sans lui mais je ne sais pas si cela sera plus facile. C’est un grand champion et j’avais hâte de voir cette grande bataille. C’est un choc pour la course de la voir finie mais on espère qu’il y aura d’autres batailles à venir. INEOS-Grenadiers est leader et ils ont plusieurs cartes à jouer, ce qui est un avantage par rapport à nous. C’est un peu effrayant mais tout dépendra des jambes au final. D’autres coureurs sont encore très proches et pourront s’améliorer, il reste deux semaines de course avec la dernière qui sera très difficile. Ce sera une course très ouverte donc cela s’annonce prometteur."