Giro 2023 : le calendrier, le programme des étapes, les directs, les résumés et les analyses

Avec la RTBF, vous avez la possibilité de suivre en direct les 21 étapes du Tour d'Italie 2023. Vous trouverez ci-dessous le calendrier de la course et les résultats actualisés en direct, ainsi que des liens vers le profil individuel de chaque étape, les directs commentés, nos articles, vidéos, résumés et analyses.

Le Tour débutera le samedi 6 mai à Fossacesia (province de Chieti) et se terminera dans la capitale italienne le dimanche 28 mai. 22 équipes participeront et une centaine de coureurs pédaleront les 3489 kilomètres du parcours.

Ne manquez rien de a 106e édition du Tour d'Italie. Le Giro 2023, c'est sur cette page.