Giro 2023 – Laurens De Plus intègre le top 10 après l’abandon de Geoghegan Hart : les classements après la 11e étape

La onzième étape du Giro 2023 devait être calme, elle ne l’a pas été. Avec l’abandon de Tao Geoghegan Hart et la perte de temps de Pavel Sivakov, tous les deux chez INEOS-Grenadiers, le top 10 a connu des changements.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Geoghegan Hart hors course, Sivakov sorti du top 10, Laurens De Plus (INEOS-Grenadiers) et Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) ont profité de la situation pour intégrer le top 10.

Dans les autres classements, Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) réalise la bonne opération en augmentant son avance dans la course au maillot cyclamen sur Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Davide Bais (EOLO-Kometa) garde le maillot bleu du meilleur grimpeur et Joao Almeida (UAE) celui du meilleur jeune.