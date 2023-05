Giro 2023 – Lapeira, meilleur grimpeur, pas surpris par Evenepoel : "En junior, il nous a déjà bien fait souffrir, il écrasait nos courses"

Le Français Paul Lapeira a passé la journée devant sur la deuxième étape et s’est offert le maillot de meilleur grimpeur. Né la même année que Remco Evenepoel, le coureur AG2R Citroën a donc côtoyé le champion du monde chez les jeunes et déjà là, il impressionnait comme il l’explique au micro de Samuël Grulois : "Remco, on a le même âge donc en junior, il nous a déjà bien fait souffrir. Je ne suis pas impressionné. Quand on voit à quel point il était fort en junior et il écrasait nos courses, je ne suis pas surpris qu’il soit arrivé là". De là à gagner le Giro ? Le Français ne se mouille pas trop mais pense que c’est possible : "Je ne suis pas devin. Après, il a quand même montré en fin de saison dernière qu’il était très fort sur les courses de trois semaines".

Si Remco Evenepoel a le maillot rose, Lapeira aura également un maillot distinctif sur les épaules ce lundi. En remportant les deux sprints de la montagne sur la deuxième étape, il s’est octroyé la première place au classement de la montagne : "J’avais le plan dans ma tête. On en a parlé avec les directeurs sportifs et ils étaient forcément motivés par l’idée. L’échappée n’a pas été si dure que ça à prendre, au contraire. Je m’attendais à pire. C’est une fois devant que la bataille a été rude. Tout le monde voulait le maillot donc on s’est bien battu. Je sais que j’ai une bonne pointe de vitesse donc je l’ai mise à profit pour aller chercher les points. Et voilà, le résultat est là ce soir. Super satisfait, je vais bien profiter".

Désormais, le Français va profiter de la tunique bleue et va essayer de le conserver : "Un maillot comme ça, on a toujours envie de le garder. Après je verrai comment ça se passe, le départ, ce qu’en pense les DS. Parce que c’est mon premier grand tour. Une course de trois semaines, ça se gère. Et au début, ce n’est pas que ça fait peur mais on est un peu intimidé. Je suis plus puncheur quand même. Ramener le maillot à Rome, ça paraît un peu compliqué mais il ne faut pas se poser de limites. On verra combien de jours je peux le garder et je vais me battre pour ça".