Giro 2023 : la liste définitive des participants

La liste définitive des participants à la 106e édition du Tour d'Italie (WorldTour), prévue du 6 au 28 mai.

Soudal Quick-Step: 1. Remco Evenepoel; 2. Davide Ballerini (Ita); 3. Mattia Cattaneo (Ita); 4. Josef Cerny (Tch); 5. Jan Hirt (Tch); 6. Pieter Serry; 7. Ilan Van Wilder; 8. Louis Vervaeke

AG2R Citroën Team: 11. Aurélien Paret-Peintre (Fra); 12. Alex Baudin (Fra); 13. Mikaël Chérel (Fra); 14. Paul Lapeira (Fra); 15. Valentin Paret-Peintre (Fra); 16. Nicolas Prodhomme (Fra); 17. Andrea Vendrame (Ita); 18. Lawrence Warbasse (USA)

Alpecin-Deceuninck: 21. Stefano Oldani (Ita); 22. Nicola Conci (Ita); 23. Kaden Groves (Aus); 24. Alexander Krieger (All); 25. Senne Leysen; 26. Oscar Riesebeek (P-B); 27. Kristian Sbaragli (Ita); 28. Ramon Sinkeldam (P-B)

Astana Qazaqstan Team: 31. Mark Cavendish (G-B); 32. Samuele Battistella (Ita); 33. Joe Dombrowski (USA); 34. Gianni Moscon (Ita); 35. Vadim Pronskiy (Kaz); 36. Luis Leon Sanchez (Esp); 37. Christian Scaroni (Ita); 38. Simone Velasco (Ita)

Bahrain Victorious: 41. Jack Haig (Aus); 42. Yukiya Arashiro (Jap); 43. Santiago Buitrago (Col); 44. Damiano Caruso (Ita); 45. Jonathan Milan (Ita); 46. Andrea Pasqualon (Ita); 47. Jasha Sütterlin (All); 48. Edoardo Zambanini (Ita)

BORA-hansgrohe: 51. Aleksandr Vlasov (Rus); 52. Giovanni Aleotti (Ita); 53. Cesare Benedetti (Pol); 54. Nico Denz (All); 55. Bob Jungels (Lux); 56. Lennard Kämna (All); 57. Patrick Konrad (Aut); 58. Anton Palzer (All)

Cofidis: 61. Simone Consonni (Ita); 62. François Bidard (Fra); 63. Thomas Champion (Fra); 64. Davide Cimolai (Ita); 65. Alexandre Delettre (Fra); 66. Jonathan Lastra (Esp); 67. Rémy Rochas (Fra); 68. Hugo Toumire (Fra)

EF Education-EasyPost: 71. Rigoberto Uran (Col); 72. Jonathan Caicedo (Equ); 73. Hugh Carthy (G-B); 74. Jefferson Cepeda (Equ); 75. Stefan de Bod (AfS); 76. Ben Healy (Irl); 77. Alberto Bettiol (Ita); 78. Magnus Cort (Dan)

EOLO-Kometa Cycling Team: 81. Vincenzo Albanese (Ita); 82. Davide Bais (Ita); 83. Mattia Bais (Ita); 84. Erik Fetter (Hon); 85. Lorenzo Fortunato (Ita); 86. Francesco Gavazzi (Ita); 87. Mirco Maestri (Ita); 88. Diego Sevilla (Esp)

Green Project-Bardiani CSF-Faizanè: 91. Filippo Fiorelli (Ita); 92. Luca Covili (Ita); 93. Davide Gabburo (Ita); 94. Filippo Magli (Ita); 95. Martin Marcellusi (Ita); 96. Henok Mulubrhan (Ery); 97. Alessandro Tonelli (Ita); 98. Samuele Zoccarato (Ita)

Groupama-FDJ: 101. Thibaut Pinot (Fra); 102. Bruno Armirail (Fra); 103. Ignatas Konovalovas (Lit); 104. Stefan Küng (Sui); 105. Fabian Lienhard (Sui); 106. Rudy Molard (Fra); 107. Jake Stewart (G-B); 109. Lars van den Berg (P-B)

INEOS Grenadiers: 111. Tao Geoghegan Hart (G-B); 112. Thymen Arensman (P-B); 113. Laurens De Plus; 114. Filippo Ganna (Ita); 115. Salvatore Puccio (Ita); 116. Pavel Sivakov (Fra); 117. Ben Swift (G-B); 118. Geraint Thomas (G-B)

Intermarché-Circus-Wanty: 121. Lorenzo Rota (Ita); 122. Niccolo Bonifazio (Ita); 123. Sven Erik Bystrom (Nor); 124. Laurens Huys; 125. Arne Marit; 126. Simone Petilli (Ita); 127. Laurenz Rex; 128. Rein Taaramaë (Est)

Israel-Premier Tech: 131. Domenico Pozzovivo (Ita); 132. Sebastian Berwick (Aus); 133. Simon Clarke (Aus); 134. Marco Frigo (Ita); 135. Derek Gee (Can); 136. Matthew Riccitello (USA); 137. Mads Würtz Schmidt (Dan); 138. Stephen Williams (G-B)

Jumbo-Visma: 141. Primoz Roglic (Sln); 142. Edoardo Affini (Ita); 143. Koen Bouwman (P-B); 144. Rohan Dennis (Aus); 145. Michel Hessmann (All); 146. Sepp Kuss (USA); 147. Jan Tratnik (Sln); 148. Sam Oomen (P-B)

Movistar Team: 151. Fernando Gaviria (Col); 152. William Barta (USA); 153. Max Kanter (All); 154. Oscar Rodriguez (Esp); 155. José Joaquin Rojas (Esp); 156. Einer Rubio (Col); 157. Albert Torres (Esp); 158. Carlos Verona (Esp)

Team Arkéa-Samsic: 161. Warren Barguil (Fra); 162. Maxime Bouet (Fra); 163. David Dekker (P-B); 164. Thibault Guernalec (Fra); 165. Michel Ries (Lux); 166. Alan Riou (Fra); 167. Clément Russo (Fra); 168. Alessandro Verre (Ita)

Team Corratec: 171. Valerio Conti (Ita); 172. Nicolas Dalla Valle (Ita); 173. Stefano Gandin (Ita); 174. Alessandro Iacchi (Ita); 175. Alexander Konychev (Ita); 176. Charlie Quartermann (G-B); 177. Veljko Stojnic (Ser); 178. Karel Vacek (Tch)

Team DSM: 181. Andreas Leknessund (Nor); 182. Alberto Dainese (Ita); 183. Jonas Iversby Hvideberg (Nor); 184. Niklas Märkl (All); 185. Marius Mayrhofer (All); 186. Florian Stork (All); 187. Martijn Tusveld (P-B); 188. Harm Vanhoucke

Team Jayco-AlUla: 191. Michael Matthews (Aus); 192. Alessandro De Marchi (Ita); 193. Edward Dunbar (Irl); 194. Michael Hepburn (Aus); 195. Lukas Pöstlberger (Aut); 196. Callum Scotson (Aus); 197. Campbell Stewart (NZl); 198. Filippo Zana (Ita)

Trek-Segafredo: 201. Mads Pedersen (Dan); 202. Amanuel Ghebreigzabhier (Ery); 203. Daan Hoole (P-B); 204. Alex Kirsch (Lux); 205. Bauke Mollema (P-B); 206. Toms Skujins (Let); 207. Natnael Tesfatsion (Ery); 208. Otto Vergaerde

UAE Team Emirates: 211. Joao Almeida (Por); 212. Pascal Ackermann (All); 213. Alessandro Covi (Ita); 214. Davide Formolo (Ita); 215. Ryan Gibbons (AfS); 216. Brandon McNulty (USA); 217. Diego Ulissi (Ita); 218. Jay Vine (Aus)