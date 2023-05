Giro 2023 : la garde rapprochée de Remco Evenepoel est connue mais… qui fait quoi ?

D’un coureur tchèque à un autre, Jan Hirt a été recruté l’hiver dernier pour venir encadrer Remco Evenepoel sur les grands tours. L’ancien membre de la formation Intermarché-Circus-Wanty a accepté de passer d’un statut de leader à celui d’équipier. D’ailleurs, au moment d’annoncer son transfert en novembre dernier, Hirt avait commis une petite boulette en déclarant : "J’irai probablement sur le Giro d’Italia pour aider Remco Evenepoel, qui veut gagner le grand tour italien". À l’époque, nous ne savions pas encore si Remco allait opter pour le Giro ou le Tour, Jan Hirt a donc parlé un peu trop vite et dévoilé au grand public le choix de son leader.

En théorie, il est censé être l’équipier qui connaît le moins Remco mais les deux hommes ont tout de même disputé 14 jours de course ensemble (Tour de San Juan et Tour de Catalogne) cette saison, de quoi faire connaissance et s’apprivoiser.

Jan Hirt sera bien utile lorsque la route s’élèvera, lui qui possède déjà dix grands tours au compteur. Son meilleur résultat remonte à il y a pile un an, avec une 6e place du classement final du Giro 2022 (plus une victoire dans la 16e étape). Avec Van Wilder, Vervaeke et Cattaneo, il doit accompagner Remco le plus loin possible en montagne. Jan Hirt n’a pas participé aux stages en altitude avec Remco, préférant l’éloignement, en Colombie.