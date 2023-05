Giro 2023 : la 10e étape ira-t-elle au bout ? Les coureurs menacent de faire grève à cause du mauvais temps

Après l’abandon de Remco Evenepoel à cause du Covid, le Giro 2023 pourrait connaître un nouveau tournant ce mardi avec une grève potentielle des coureurs et une interruption de l’étape.

La météo est très mauvaise ce mardi pour la 10e étape du Giro. La pluie est de sortie et ce n’est pas une petite averse mais une grosse journée pluvieuse qui attend les coureurs entre Scandiano et Viareggio. Concernés par ces conditions climatiques difficiles, ils sont même inquiétés par les conditions en haut du Passo delle Radici, le col de 2e catégorie du jour. Selon la météo, on attendrait seulement deux degrés au sommet avec de très fortes rafales de vent dans la descente.

Selon nos informations, le CPA (ndlr : organe représentatif des coureurs) et RCS (ndlr : l’organisateur de la course) ont discuté et ont décidé ceci : les bus d’équipes suivent le peloton et si les conditions sont trop dangereuses, on stoppe la course et les coureurs montent dans les bus.

Si le sommet en question n’est qu’après 87,5 kilomètres de course, on pourrait donc bien assister à une nouvelle surprise dans ce Giro.