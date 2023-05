Giro 2023 : l'hécatombe "covid" continue et ratisse large, le peloton s'égraine...

Ce sont donc neuf coureurs qui ont déjà dû jeter l'éponge en raison du coronavirus, dont cinq entre l'étape 9 et l'étape 10. Et les pertes ne s'arrêtent pas là ! Ce mardi, Mads Würtz Schmidt, coéquipier de Pozzovivo qui "ne se sent pas bien" et n'est "pas en état de poursuivre", a jeté l'éponge. Tout comme Rein Taaramäe (Intermarché-Circus-Wanty), "malade et souffrant de troubles gastriques". Quelques minutes plus tard, c'est la formation Alpecin-Deceuninck qui annonçait le forfait d'Oscar Riesebeek, après avoir déjà perdu Ramon Sinkeldam il y a peu, touché par des problèmes d'estomac (et Nicola Conci victime du Covid). Résultat, c'est un peloton malheureusement bien allégé qui s'élance ce mardi de Scandiano.

Ce lundi, les organisateurs du Tour d'Italie ont décidé de renforcer les mesures sanitaires contre le Covid-19 en réintroduisant l'obligation de porter un masque buccal au contact des coureurs. Alors qu'il reste deux semaines de course, cela sera-t-il suffisant pour enrayer la circulation du pire ennemi du peloton ? Rien n'est moins sûr. Ce qui interpelle le plus, c'est que cette vague de covid ne se limite pas à une formation. Les neuf coureurs touchés proviennent de... neuf équipes différentes.

La dixième étape est à suivre en direct commenté.