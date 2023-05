Giro 2023 : Intermarché-Circus-Wanty avec trois débutants belges sur le Tour d'Italie

"À chaque étape, nous essayerons d'exploiter chaque opportunité d'obtenir le meilleur résultat possible avec nos coureurs", déclare le directeur sportif Valerio Piva dans un communiqué. "Nous allons analyser l'évolution du classement au jour le jour pour identifier les équipes qui ont l'ambition de contrôler. Nos coureurs vont se montrer et ce, dès le départ du Giro. La troisième étape pourrait déjà constituer une première chance pour une échappée. Il y a un an et demi, Rein Taaramäe a montré sur la Vuelta qu'il est même possible de faire un doublé aussi tôt : gagner et s'emparer du maillot de leader".