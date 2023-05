Giro 2023 – "Il avait des bonnes jambes" : Soudal Quick-Step rassure après les chutes de Remco Evenepoel

Au lendemain des chutes de Remco Evenepoel, tout s’est bien placé pour le champion du monde lors de la sixième étape. Ses coéquipiers Louis Vervaeke et Ilan Van Wilder l’ont confirmé au micro de Samuël Grulois.

"Cette journée a fait du bien mais c’était l’une des étapes les plus difficiles de tout le Giro car le peloton a vraiment roulé à fond pour reprendre l’échappée. INEOS a tenté quelque chose mais on ne s’est pas fait surprendre et on était bien placés. On n’a pas pris beaucoup de vent pour ne pas trop gaspiller d’énergie, on a bien réussi cela. Remco avait de bonnes jambes, comme toujours. C’était rassurant d’être en bonne position toute la journée, c’est ce qui était le plus difficile aujourd’hui", a expliqué Louis Vervaeke.

Le son de cloche n’était pas différent pour Ilan Van Wilder. "C’était très difficile avec un gros tempo toute la journée, c’était très stressant avec beaucoup de virages. On est contents de ne pas avoir perdu de temps ou subi de chute. Pire qu’hier ce n’est pas possible donc j’espère que c’était la plus mauvaise journée sur le vélo. Je crois que Remco allait bien, il ne disait pas qu’il avait mal."