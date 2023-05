Giro 2023 – Geraint Thomas fête ses 37 ans, un vieux record comme cadeau d’anniversaire à l’arrivée ?

Ce jeudi, Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers), fête ses 37 ans. Maillot rose du Giro 2023, il deviendra le vainqueur le plus âgé du Tour d’Italie s’il est leader à l’issue de la dernière étape dimanche.

Trop vieux, appartenant au passé, plus aussi fort qu’avant. Ce sont des remarques que Geraint Thomas a entendues à plusieurs reprises ces derniers mois. Pourtant, le Gallois est en passe de marquer l’histoire. Leader avec 18 secondes d’avance sur Joao Almeida (UAE) et 29 sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma), le leader d’INEOS-Grenadiers est loin d’avoir gagné ce Tour d’Italie.

S’il venait à le faire, il dépasserait alors Fiorenzo Magni qui reste à ce jour le vainqueur le plus vieux de l’histoire du Giro à 34 ans et 185 jours en 1955. À 37 ans et trois jours, Thomas serait donc plus vieux de deux ans et demi.

S’il battrait également Firmin Lambot, vainqueur du Tour de France le plus âge en 1922 à 36 ans et 131 jours, Thomas serait tout de même loin de Chris Horner, lauréat de la Vuelta 2013 à 41 ans et 327 jours.