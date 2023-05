Giro 2023 : fracture à la hanche pour Tao Geoghegan Hart, tombé sur la 11e étape

Le Giro 2023 a connu un nouveau rebondissement ce mercredi lors de la 11e étape. Victime d’une chute, Tao Geoghegan Hart, troisième du classement général, a été contraint d’abandonner, victime d'une fractue à la hanche.

Dans une descente, Alessandro Covi (UAE) a perdu l’équilibre et a entraîné plusieurs coureurs dans sa chute dont le maillot rose Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Tao Geoghegan Hart (INEOS-Grenadiers), les trois premiers au classement général. Alors que les deux premiers sont repartis plutôt vite, le dernier n’a pas eu cette chance et a été évacué en ambulance.

Le Britannique souffre d'une fracture à la hanche gauche et doit se faire opérer, a communiqué son équipe INEOS Grenadiers mercredi soir. "Je suis dévasté que mon Giro se termine comme cela", avait-il réagi en soirée sur les réseaux sociaux. "J'étais tellement excité par la suite de la course, et j'ai apprécié chaque minute de celle-ci. Au revoir, le Tour d'Italie."

Seulement quelques minutes plus tard, Oscar Rodriguez (Movistar) a perdu le contrôle de son vélo et s’est pris un poteau. L’Espagnol n’a pas non plus su repartir et a également été emmené en ambulance.