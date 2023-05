Giro 2023 – Filippo Zana remporte la 18e étape devant Thibaut Pinot, Almeida perd vingt secondes

Superbe Filippo Zana ! L’Italien s’est imposé dans la 18e étape du Giro devant Thibaut Pinot qui en profite pour récupérer le maillot de meilleur grimpeur et effectué une belle remontée au classement général. En difficulté dans la dernière ascension, Joao Almeida a perdu vingt secondes.

Le sprint final a démarré ce jeudi avec la première des trois dernières grosses étapes de montagne entre Oderzo et Val di Zoldo, une étape longue de 161 kilomètres.

Dès le départ, énormément de coureurs tentent leur chance mais n’arrivent pas à se détacher. Même Andreas Leknessund (DSM), pourtant huitième au classement général, en a fait partie. Dans le peloton, la première ascension, dont le pied était après 30 kilomètres, a fait beaucoup de mal. Le rythme imprimé par la Jumbo-Visma de Primoz Roglic a éteint énormément de velléités.

Un groupe de cinq coureurs a tout de même su s’extirper à l’avant avec Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Filippo Zana (Jayco AlUla) et le duo d’Israel – Premier Tech Derek Gee et Marco Frigo.

Au sommet, alors que Pinot est passé en tête, l’équipe INEOS-Grenadiers a accéléré pour faire lâcher plusieurs équipiers de Roglic qui ont tout de même pu rentrer dans la descente, une fois que le rythme avait baissé. Le Slovène posait tout de même question alors qu’il se retrouvait en queue de peloton composé d’une trentaine d’unités au sommet du Passo della Crosetta (12,5 km à 7,1%).

Dans la descente, Vadim Pronskiy (Astana) et Warren Barguil (Arkéa Samsic), partis en contre, ont finalement su rentrer. Alors que l’écart était stabilisé autour de deux minutes d’écart, INEOS-Grenadiers a levé un peu le pied à 70 kilomètres de l’arrivée et laissé les fuyards prendre un peu plus de marge alors que Pinot était le mieux placé à l’avant, treizième à 6'48". L’écart était même supérieur à 5'30" à trente kilomètres de l’arrivée.

À neuf kilomètres de la ligne, alors que l’écart était de 4'30", Pinot a placé une première accélération. Paret-Peintre et Frigo n’ont pas su suivre alors que Pronskiy avait déjà été lâché. Barguil n’a pas tenu beaucoup plus longtemps. Gee a ensuite lâché à son tour, laissant Pinot et Zana seuls devant.

Dans le peloton, le rythme a longtemps été assez calme jusqu’à ce que Joao Almeida (UAE) n’ait été contraint de lâcher après une accélération de Sepp Kuss (Jumbo-Visma) qui a pris de l’avance avec Roglic, Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) et Eddie Dunbar (Jayco AlUla). Bien lancé par son coéquipier, Roglic a tenté une première accélération mais n’a jamais su décramponner Thomas. Kuss est alors revenu pour effectuer un gros travail.

Au sprint, Zana a pris le meilleur sur Pinot alors que Barguil, Gee et Paret-Peintre ont complété le top 5 de l’étape. Chez les favoris, Roglic et Thomas ont terminé ensemble, avec 21 secondes d’avance sur Almeida.