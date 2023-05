Giro 2023 - Evenepoel satisfait de céder le maillot rose à Leknessund : "La situation est idéale parce que ce n’est que 28 secondes"

Remco Evenepoel a cédé sa tunique rose à Andreas Leknessund qui a profité de la victoire de l'échappée pour récupérer du temps au champion du monde. Le Belge n'est cependant pas déçu de perdre sa première place au général comme il l'a laissé entendre au micro de Samuël Grulois : "On connaissait le plan. Ce n’est pas grave de perdre le maillot. La situation est idéale parce que ce n’est que 28 secondes. On est toujours deuxième au général donc on est toujours bien dans le peloton. C’est parfait".

Dans la denière ascension, Remco Evenepoel s'est retrouvé esseulé mais n'est pas inquiet de ne pas avoir pu compter sur ses équipiers à ce moment de la course : "Ce n’est pas grave. Ça passe. C’était une étape très dure. On a fait 44,5 km/h de moyenne dans les deux premières heures de course sur un parcours très accidenté. Donc ce n’est pas grave du tout. Les jambes étaient bonnes, j’avais de bonnes sensations donc je suis très content avec la situation".

Le maillot rose ira donc sur les épaules du Norvégien Leknessund et Evenepoel poursuivra donc le Giro avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Il était d'ailleurs content pour le coureur DSM : "C’est un très bon gars, un très bon coureur. Je pense qu’il peut garder le maillot assez longtemps, peut-être jusqu’au chrono. Et puis on verra, pour nous c’est une bonne situation".