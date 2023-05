Giro 2023 : Evenepoel remporte le chrono de la 9e étape pour une seconde devant Thomas et récupère le maillot rose

Il s'en est fallu de peu mais Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre de la 9e étape. Le champion de Belgique de la discipline a devancé Geraint Thomas d'une petite seconde et Tao Geoghegan Hart à deux secondes. Primoz Roglic boucle, lui, le chrono en sixième position et n'abandonne que 17 secondes à Evenepoel qui récupère le maillot rose de leader.

Avant la première journée de repos de lundi, les coureurs du Giro ont un dernier effort de 35km à réaliser en solitaire. Le chrono de cette neuvième étape risque d’être un peu plus compliqué que prévu avec la pluie comme invité.

Sur une route détrempée, Edoardo Affini est le premier à réaliser un gros chrono, il a sans doute fait le chrono à fond pour donner des points de repère à son leader Primoz Roglic et passe la ligne en 42 :41. L’Italien voit cependant son chrono tomber et être amélioré par Hepburn dans un premier temps puis par Mollema et Armirail.

Stefan Kung, parti juste après le Français améliore ensuite le chrono de son équipier de 4 secondes (41 :28) et s’installe pendant un bon moment sur le siège du potentiel vainqueur.

La bagarre entre les favoris est lancée plus tard et Remco Evenepoel est le plus rapide au premier intermédiaire avec 11 secondes d’avance sur Geraint Thomas qui avait réalisé le meilleur intermédiaire et déjà 31 secondes sur Primoz Roglic.

Mais la deuxième partie voit Thomas et Roglic rouler plus vite que le champion de Belgique. Le Britannique n’est plus qu’à deux secondes d’Evenepoel alors que Roglic est revenu à 27 secondes.

Tao Geoghegan Hart s’empare, lui, du meilleur temps à l’arrivée pour deux secondes devant Stefan Kung (41 :26). Geraint Thomas vient cependant battre le chrono de son équipier d’une petite seconde (41 :25) quelques instants plus tard.

Au troisième intermédiaire, Evenepoel confirme qu’il faiblit un petit peu ou que ses adversaires ont réussi à accélérer puisqu’il est désormais dans le même temps que Thomas.

Primoz Roglic termine, lui, très bien et boucle son chrono à 16 secondes de Geraint Thomas. Remco Evenepoel se bat et réalise le meilleur temps (41 :24) pour une seconde devant Geraint Thomas.

Le champion de Belgique remporte donc de justesse la 9e étape et récupère le maillot rose dans un chrono ultra serré qui voit les quatre premiers finir en quatre secondes. Evenepoel devance Thomas d’une seconde, Geoghegan Hart est troisième à deux secondes. Stefan Kung échoue au pied du podium à quatre secondes d’Evenepoel. Roglic est, lui, sixième à 17 secondes.