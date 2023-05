Giro 2023 – Evenepoel n’est pas sûr de vouloir perdre le maillot rose : "On ne peut pas donner 15 minutes à l’échappée non plus"

La quatrième étape pourrait être synonyme de perte de maillot rose pour Remco Evenepoel qui évoque cette possibilité depuis plusieurs jours. Mais cela ne se fera pas à n’importe quel prix comme il l’a expliqué à Samuël Grulois : "On ne sait pas, ça dépend de la situation, on ne peut pas donner 15 minutes à l’échappée non plus. On va voir, c’est un parcours assez dur. Ça va être la guerre au début mais on est calme et prêt pour chaque situation".

Bien préparé pour la pluie, le champion du monde n’a pas prévu d’attaquer et ce sont plutôt ses équipiers qui pourraient devoir s’employer. Ilan Van Wilder, maillot blanc sur les épaules, est prêt : "C’est le but mais on a encore des gars qui grimpent bien donc le plus important c’est d’être nombreux dans la finale autour de Remco".

Le maillot blanc est donc loin d’être la priorité de Van Wilder puisqu’il le porte par procuration, Evenepoel portant déjà le rose : "Le plus important c’est le maillot rose. Ce n’est pas mon maillot donc ce n’est pas important".