Giro 2023 – Evenepoel : "Je n’étais pas vraiment concentré sur l’écart avec Primoz Roglic mais plutôt sur le fait de gagner l’étape"

Remco Evenepoel a déjà impressionné tous ses adversaires en remportant la première étape du Giro et en s’emparant du maillot rose. Le Belge a devancé tous ses concurrents de plus de 20 secondes. Il est revenu sur sa victoire sur le chrono inaugural long de 19,6km juste avant le podium protocolaire au micro de l’organisation italienne : "Je suis très content. C’est le meilleur résultat qu’on peut espérer pour un premier jour. On voulait aller aussi vite que possible et je pense qu’on a été assez vite aujourd’hui".

Le champion de Belgique du contre-la-montre était conscient qu’il faudrait aller vite pour l’emporter et avait un chrono de référence en tête : "J’ai dit dans le bus que je pensais qu’il faudrait faire 21:30 pour gagner. Et au final 21:18 donc j’étais assez proche de ma supposition. J’ai senti dès le départ que j’avais un bon rythme et j’ai pu garder le même braquet et la même cadence. Je suis juste super content de ce que je peux faire".

Au-delà de la victoire d’étape, le Belge a également déjà créé un bel écart avec ses plus proches concurrents, mais l’important c’était bien de gagner le premier maillot rose : "Je n’étais pas vraiment concentré sur l’écart avec Primoz Roglic mais plutôt sur le fait de gagner l’étape. Et à la fin, on gagne. Donc la première mission est accomplie et maintenant il faut une concentration totale, essayer de rester en sécurité durant cette première semaine, essayer de garder autant d’énergie que possible et refaire la même chose".

Remco Evenepoel en rose, on devrait voir ça pendant encore au moins deux étapes puisque la 2e journée de ce Giro sera prévue pour les sprinteurs : "On avait dit qu’on devrait sans doute garder le maillot jusqu’à la 4e étape et après on pourra voir pour essayer de faire quelque chose pour le donner. Mais pour le moment, je suis super content et je vais essayer de profiter. C’est une belle façon de revenir sur le Giro".