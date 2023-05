Giro 2023 : Evenepoel assomme déjà le Giro et s’empare du premier maillot rose, Roglic déjà à 43 secondes

Remco Evenepoel s’est montré le plus rapide sur la première étape de ce Giro 2023. Le Belge a bouclé les 19,6km du chrono inaugural en 21 : 18 et a devancé Filippo Ganna (21 : 40) et Joao Almeida (21 : 47). Le champion de Belgique du chrono a déjà assommé le Giro et repousse Roglic à 43 secondes.

La première étape de ce Giro 2023 était prévue pour les grosses cuisses du peloton. Un chrono de 19,6km entre Foassacesia et Ortona qui emprunte une piste cyclable plate et dont la route est presque totalement droite avant de s’élever que quelques centaines de mètres.

Si les gros favoris s’élancent dans les derniers, de gros rouleurs partent dans les premiers et les deux coureurs UAE McNulty (22 : 06) et Vine (22 : 04) sont pendant un bon moment les chronos de référence.

Tao Geoghegan est ensuite le premier à passer sous les 22 minutes avec un chrono de 21 : 58. Mais Joao Almeida vient pulvériser son chrono de 11 secondes (21 : 47).

Mais le Portugais est délogé par une fusée belge nommée Remco Evenepoel qui pulvérise son chrono de 29 secondes (21 : 18).

Primoz Roglic termine à 43 secondes du champion de Belgique du chrono, tout comme Stefan Kung. Filippo Ganna concède, lui, 22 secondes à Evenepoel.