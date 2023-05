Giro 2023 – Evenepoel après sa première journée en tant que leader : "J’ai senti que le maillot rose était vraiment spécial en Italie"

Si Jonathan Milan a remporté la deuxième étape de ce Giro, Remco Evenepoel a passé une journée relativement tranquille et conserve le maillot rose. Il a cependant dû être attentif car une grosse chute est intervenue à un peu plus de trois kilomètres de l’arrivée. Le champion du monde est revenu sur celle-ci au micro de Samuël Grulois : "Tout s’est bien passé. Journée assez calme. A 4-5km de l’arrivée, il y a quand même eu un moment nerveux mais tout s’est bien passé pour nous. On était bien placé devant. C’est le boulot de mes équipiers de me garder bien devant pour aller jusqu’aux trois derniers kilomètres. Situation idéale pour nous mais malheureusement, il y a la chute et on ne veut pas qu’il y ait de chute dans le cyclisme. C’est le sport, soit tu es dedans, soit tu n’es pas dedans. Aujourd’hui, on n’était pas dedans donc je n’ai pas à me plaindre".

Pour ce premier sprint du Giro, ça a en effet frotté mais Evenepoel ne s’est pas laissé impressionner et a calmement géré son positionnement : "C’est chaud mais j’ai pris beaucoup d’expérience dans ce genre de final. C’est toujours nerveux mais je n’aime pas me mélanger aux sprinteurs pour ne pas les perturber dans leur job donc j’ai dit aux gars que dans les trois derniers kilomètres, on revenait un peu vers l’arrière. C’est une sorte de respect entre sprinteurs et grimpeurs".

Dans une course très calme, il a pu profiter du maillot de leader comme il l’a expliqué au micro de l’organisation juste avant de monter sur le podium où il portait des chaussures roses : "C’est de notre sponsor. Ils m’avaient préparé un petit cadeau pour le podium aujourd’hui. C’est vraiment chouette de pouvoir les porter sur le podium. J’ai vraiment profité. J’ai senti que le maillot rose était vraiment spécial en Italie. Ça représente beaucoup pour moi de le porter".